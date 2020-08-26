Хуснуллин: активное строительство платной трассы Москва – Казань начнется в 2021 году

18:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Активную стадию строительства платной трассы М12 Москва – Казань планируют начать в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Подготовительные работы начнутся уже в этом году. В 2024 году этот мегапроект, крупнейший – 800 километров – участок сдадим", – отметил он.
Трасса М12 свяжет Москву, Нижний Новгород, Казань, а в перспективе будет продлена до Екатеринбурга.
Ранее глава "Автодора" Вячеслава Петушенко заявил, что проехать по всей трассе можно будет за 2,5 рубля за километр. По его словам, если длинна трассы составит 800 километров, то проехать ее можно будет за 1600 рублей.
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