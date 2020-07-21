Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Проехать по всей новой трассе Москва – Казань можно будет за 2,5 рубля за километр, сообщает ТАСС со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.

"Планируем сделать ее платной. Если вся трасса 800 километров, то проехать ее можно будет за 1600 рублей", – отметил Петушенко.

Также он добавил, что для водителей, которые пользуются транспондером, будет действовать скидка 20%.

По словам Вячеслава Петушенко, трасса М12 позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, тогда как сейчас этот путь занимает более 10 часов.

Ранее сообщалось, что "Автодор" не исключает выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12.

В июне стало известно, что строительство скоростной платной трассы Москва – Казань может начаться в конце года. Она пройдет по Оренбуржской области, Самарской области, Татарстану, Чувашии, Владимирской области, Нижегородской области, Московской области и Москве.