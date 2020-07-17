"Народные" облигации могут выпустить для строительства трассы Москва – Казань

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"Автодор" не исключает выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он объяснил, что дорожное строительство должно развиваться как можно активнее и не всегда в бюджете достаточно средств для этого, передает РИА Новости. По словам Петушенко, компания уже использует механизмы привлечения средств на рынке и ее облигации достаточно активно выкупают российские банки.

"Мы рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе мы говорим о "вечных" облигациях, рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица", – объяснил он.

Руководитель компании подчеркнул, что вложенные в дорожное строительство деньги защищены – при небольшой доходности их возвратность обеспечена трафиком по построенной дороге.

Ранее глава Минтранса РФ сообщил, что министерство предложит россиянам механизмы инвестиций в строительство инфраструктуры. Он уточнил, что сейчас ведомство пользуется методом выпуска ипотечных облигаций, которые состоят из ипотечных кредитов, оформленных в качестве ценных бумаг. Они продаются инвесторам, которыми должны стать негосударственные пенсионные фонды, банки, управляющие и страховые компании, а также частные инвесторы.

В июне стало известно, что строительство скоростной платной трассы Москва – Казань может начаться в конце года. Она пройдет по Оренбуржской области, Самарской области, Татарстану, Чувашии, Владимирской области, Нижегородской области, Московской области и Москве.

Стартовала проектировка трассы и согласование управленческой схемы. По плану срок реализации проекта составляет 8 лет, однако была поставлена цель успеть вдвое быстрее.

Председатель правления ГК "Автодор" отмечал, что стоимость проезда по трассе может составить порядка 2,5 тысячи рублей без транспондера. Он добавил, что скоростной предел на трассе планируют установить на уровне 130 километров в час в летний период.