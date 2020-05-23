Трассу Москва – Казань могут построить на 4 года раньше срока

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Платная трасса Москва – Казань может быть построена в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей офиицальной странице в Instagram.

"Вчера закончил разбирать планы дорог Москва – Казань. Срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года", – сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в голосовании на присвоение имени трассе М12 Москва – Казань лидирует название "Восток".

Председатель правления ГК "Автодор" отмечал, что стоимость проезда по трассе может составить около 2,5 тысячи рублей без транспондера. Также он сообщил, что скоростной предел на трассе планируют установить на уровне 130 километров в час в летний период.

Строительство скоростной трассы Москва – Казань разбито на два этапа. На первом будет проведен маршрут из Москвы до Владимира с обходом, а также южный обход Казани. Эти работы планируют завершить к 2024 году, остальные участки трассы – в 2027.

Трасса Москва – Казань является проектом высокоскоростной автомобильной дороги, которая войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

