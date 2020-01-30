На трассе М11 обеспечат бесперебойную связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ к бесперебойной сотовой связи на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург обеспечат до конца марта 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе государственной компании "Автодор" дедлайн по техническим работам установили до конца I квартала 2020 года. На трассе уже были произведены предварительные радиочастотные измерения. Телекоммуникационную инфраструктуру строят исходя из измерений данного анализа.

По проекту, вдоль М11 предусмотрена установка 100 башен и антенно-мачтовых сооружений. Сплошное покрытие сотовым сигналом позволит водителям оставаться на связи в течение всей поездки по трассе.

Трасса М11 Москва – Санкт-Петербург была открыта в конце ноября 2019 года. Как объявил президент России Владимир Путин, она получила название "Нева". Дорога проходит на территории шести субъектов РФ, а ее протяженность составляет 669 километров.

Проезд по новой трассе платный. По пути следования установлены 16 пунктов взимания оплаты.

