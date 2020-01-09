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Общество

16:01

Стоимость проезда по участку М11 до Солнечногорска выросла на 10%

транспорт авто дороги общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость проезда по участку платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург до Солнечногорска выросла на 10%. С 9 января за проезд нужно заплатить 600 рублей в дневное время по будням, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК).

Отмечается, что стоимость проезда по трассе М11 изменяется в зависимости от маршрута и времени поездки. Диапазон корректировки тарифов для легковушек составит от 10 до 50 руб.

В сообщении отмечается, что тарифы на большую часть маршрутов не будут меняться. "Например, стоимость проезда от Москвы до Шереметьево-2 (терминалы D, E и F) в дневное время вырастет на 10 рублей и составит 320 рублей, также возрастет тариф от Москвы до Солнечногорска днем в будние дни на 50 рублей и составит 600 рублей", – сообщили в пресс-службе.

Также частично изменится стоимость проезда из Москвы в Зеленоград (подорожает на 10 рублей), Шереметьево-1 и 2 (станет дороже на 20 рублей), ММК (А107) и Солнечногорск, от ММК (А107) в Москву, Зеленоград и Солнечногорск. Диапазон корректировки составит от 10 до 60 рублей.

За неоплаченный проезд по платным дорогам в РФ хотят ввести штраф – 2,5 тысячи рублей для водителей легковых автомобилей и 5,5 тысячи рублей для водителей грузовиков и автобусов.

Предполагается, что штрафы введут после запуска системы free-flow (безбарьерного проезда по платным дорогам), которая позволяет списывать деньги со счета автовладельца автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.

Строительные работы на М11 были полностью завершены 13 ноября. Общая протяженность автомагистрали от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге составляет 669 километров. Проезд занимает не более пяти с половиной часов.

По трассе Москва – Санкт-Петербург можно будет ехать 130 километров в час

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