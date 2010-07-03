Завершено строительство трассы М11 Москва – Санкт-Петербург

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Строительные работы на платной автомобильной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург полностью завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления Ростехнадзора.

"13 ноября 2019 года Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО "Магистраль двух столиц" заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства... требованиям проектной документации", – заявили в ведомстве.

Как уточняется, данное заключение говорит о полном завершении строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.

Ранее были названы новые тарифы проезда по трассе М11. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.

Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. Изменения пока не касаются седьмого и восьмого участков трассы.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса М11 между Москвой и Санкт-Петербургом имеет протяженность 669 километров. Проезд по ней займет не более пяти с половиной часов.

