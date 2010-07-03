Водителей призвали к внимательности на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Водителей призвали быть внимательными на участках трассы М11 Москва – Санкт-Петербург из-за проблем с освещением. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".

На участке с 479 по 509 километр идут работы по восстановлению электроснабжения. Автомобилистов просят не забывать об этом и соблюдать осторожность при движении по трассе в темное время суток.

Также проблемы с освещением существуют на участках 234 – 235, 247 – 249, 250 – 251, 601 – 603, 637 – 638, 640 – 642 километр.

В пресс-службе напомнили, что в ночь с 27 на 28 октября из-за непогоды на территории Новгородской и Тверской областей повредились линии энергоснабжения на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург. Аварийные службы устраняют последствия урагана.

Ранее были названы новые тарифы проезда по трассе М11. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.

Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. Изменения пока не касаются седьмого и восьмого участков трассы.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса М11 между Москвой и Санкт-Петербургом полностью откроется в ноябре. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

