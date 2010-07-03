Водителей призвали к внимательности на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Водителей призвали быть внимательными на участках трассы М11 Москва – Санкт-Петербург из-за проблем с освещением. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГК "Автодор".
На участке с 479 по 509 километр идут работы по восстановлению электроснабжения. Автомобилистов просят не забывать об этом и соблюдать осторожность при движении по трассе в темное время суток.
Также проблемы с освещением существуют на участках 234 – 235, 247 – 249, 250 – 251, 601 – 603, 637 – 638, 640 – 642 километр.
В пресс-службе напомнили, что в ночь с 27 на 28 октября из-за непогоды на территории Новгородской и Тверской областей повредились линии энергоснабжения на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург. Аварийные службы устраняют последствия урагана.
Ранее были названы новые тарифы проезда по трассе М11. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.
Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. Изменения пока не касаются седьмого и восьмого участков трассы.
"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.
Трасса М11 между Москвой и Санкт-Петербургом полностью откроется в ноябре. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.
Стоимость проезда по трассе Москва – Петербург изменилась с 1 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: