Трасса Москва – Санкт-Петербург получит название "Нева"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трасса М11 Москва – Санкт-Петербург получит название "Нева". Об этом сообщил Владимир Путин во время церемонии открытия магистрали, в которой также принял участие Сергей Собянин.

Министр транспорта Евгений Дитрих ранее, рассказывая главе государства о новой трассе, напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование. Президент отметил, что больше всего голосов набрал вариант именно "Нева".

Путин также поручил руководителям регионов, по которым проходит трасса М11, обеспечить автодорогу необходимой инфраструктурой: пунктами питания, заправками и интернетом.

Движение на М11 началось с проезда 15 автомобилей КамАЗ по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. Трасса, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.

Проезд по трассе займет не более 5,5 часов. Сейчас максимальная разрешенная скорость движения до 110 километров в час установлена на всех платных участках трассы, кроме обхода Вышнего Волочка, где она уже составляет 130 километров в час.

Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером – 1 331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля. Оплатить проезд можно как наличными, так и картой.

Нововведения не распространяются на головной участок трассы М11 – из Москвы до аэропорта Шереметьево (15–58 километры), – а также седьмой и восьмой участки трассы.

Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров, на протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты, а также многофункциональные сервисные центры. Кроме того, для водителей доступны контейнерные заправки.

