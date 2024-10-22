Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий в стране с 31 декабря 2024 года. Документ размещен на сайте президента Украины.

Таким образом, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, предусматривающее противодействие коррупционным и иным правонарушениям при определении инвалидности у должностных лиц госорганов.

Теперь на протяжении 3 месяцев будет осуществляться проверка постановлений медкомиссий по установлению инвалидности должностным лицам. Решения, которые будут признаны необоснованными, планируется пересмотреть.

Ранее Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, а также проект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

При этом недавно зачисленные в ряды ВСУ солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.

