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Недавно зачисленные в ряды Вооруженных сил Украины солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF после разговора с украинскими военнослужащими 49-го стрелкового батальона.

"У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают", – заявила командир подразделения Василина.

По ее словам, с самого начала спецоперации в составе батальона присутствовали только добровольцы. После этого новобранцев больше не зачисляли в ряды ВСУ (более двух лет). В связи с этим командир считает, что мобилизация на Украине должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными на передовой.

Ранее в СМИ заявили о росте числа призывников, отказывающихся от ведения боев на стороне ВСУ. В статье приводится статистика, что еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

При этом 17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, а также законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

