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Мужчина отрубил себе пальцы в украинском военкомате, чтобы не проходить медкомиссию. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В территориальном центре комплектования Белгорода-Днестровского мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором. Он отрубил себе два пальца на правой руке", – уточняется в публикации.

Недавно зачисленные в ряды Вооруженных сил Украины солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила ранее командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.

Еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сбежали из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

