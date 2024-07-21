ТАСС: митинг в поддержку демобилизации военных ВСУ прошел в Киеве

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В Киеве состоялась акция с требованием демобилизовать украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Всего в митинге приняли участие несколько десятков человек, большинство из них женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы военных.

Протестующие также выкрикивали фразы о том, что военные – это не рабы.

На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ. По данным зарубежных СМИ, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

Позже Зеленский также подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".