Подполье: работники военкоматов на Украине ловят мужчин на машинах скорой помощи

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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине ловят мужчин призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, чаще всего такие автомобили передвигаются с военными номерами. Внутри них сидят сотрудники ТЦК и отлавливают призывников на улицах города.

Помимо этого, украинские военкоматы придумали и другие способы по отлову граждан, добавил Лебедев. Например, в Одессе сотрудники ТЦК начали приезжать на вызов такси. А в Люботине Харьковской области работники военкоматов приходят на детскую площадку и интересуются у сидящих там ребят, есть ли у них дома отец. Если есть, то они просят провести их домой, после чего забирают призывника.

На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ. По данным зарубежных СМИ, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

Позже Зеленский также подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".