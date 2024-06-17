WP: свыше 2 750 человек освободили из тюрем на Украине и отправили служить в ВСУ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 2 750 человек освободили из тюрем Украины и отправили на службу в украинскую армию. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на военного ВСУ, ответственного за подобную вербовку.

По его словам, среди этих заключенных немало осужденных за торговлю наркотиками, убийства, вооруженные нападения и прочие серьезные преступления. Осужденные будут воевать в подразделениях, которые формируются полностью из бывших заключенных, однако находятся под руководством военных.

Вместе с тем ответственный за вербовку солдат признался, что никто на Украине не верит в успех подобных подразделений. Он опасается, что бывшие осужденные либо вызовут переполох на фронте, либо просто дезертируют.

17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Уже спустя несколько дней в СМИ появилась информация о вербовке Киевом первых 350 заключенных в ряды ВСУ. По данным журналистов, правительство Украины продолжает рассматривать 4 300 заявок от заключенных.