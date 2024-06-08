На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от мобилизации

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Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

По информации издания, суд не принял во внимание ходатайство прокурора об условном сроке и посчитал действия мужчины особо опасными для общества. Как заявил украинец, он искренне раскаивается, и объяснил, что его родственники и жена находятся в РФ.

17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

