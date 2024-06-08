Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 18:21

Политика

На Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от мобилизации

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

По информации издания, суд не принял во внимание ходатайство прокурора об условном сроке и посчитал действия мужчины особо опасными для общества. Как заявил украинец, он искренне раскаивается, и объяснил, что его родственники и жена находятся в РФ.

17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Группировка войск "Север" взяла под контроль село Старица в Харьковской области

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика