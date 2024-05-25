NYT: в ВСУ вступят 350 освобожденных заключенных

25 мая, 18:11Политика
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Киев начал освобождать заключенных для службы в украинских войсках. Об этом сообщает The New York Times.
"Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в своем интервью в пятницу, что около 350 заключенных уже освобождены в соответствии с принятым на прошлой неделе законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения по окончании службы", – говорится в сообщении.
Журналисты подчеркнули, что в настоящее время суды рассматривают 4 300 заявок от заключенных. Как добавили в издании, у Вооруженных сил Украины есть трудности по всей линии фронта, а Киеву необходимы солдаты.
17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".
Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.
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