NYT: в ВСУ вступят 350 освобожденных заключенных

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Киев начал освобождать заключенных для службы в украинских войсках. Об этом сообщает The New York Times.

"Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в своем интервью в пятницу, что около 350 заключенных уже освобождены в соответствии с принятым на прошлой неделе законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения по окончании службы", – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что в настоящее время суды рассматривают 4 300 заявок от заключенных. Как добавили в издании, у Вооруженных сил Украины есть трудности по всей линии фронта, а Киеву необходимы солдаты.

17 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

