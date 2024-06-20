Житель Одессы пытался покинуть Украину, переодевшись в пожилую женщину

Фото: телеграм-канал "ДПСУ | Держприкордонслужба"

Уроженец Одессы, переодевшись в пожилую женщину, пытался покинуть территорию Украины и уехать в Словакию. Об этом украинская Госпогранслужба написала в телеграм-канале.

По данным ведомства, замаскированный "под бабушку" мужчина сел в поезд сообщением Киев – Ужгород без документов. Позже он признался, что хотел добраться до Словакии незамеченным. По факту случившегося мужчина предстанет перед судом, говорится в публикации.

Ранее в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что не меньше 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и избежать мобилизации. Пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Евросоюзом. Только в мае 2024 года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек, указали в ведомстве.