22 октября, 21:00Политика
Путин назвал отношения России и Китая образцом международного сотрудничества
Фото: ТАСС/Александр Казаков
Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом международного сотрудничества для современного мира.
"За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – заявил президент на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС.
Также он отметил, что такое сотрудничество носит равноправный и взаимовыгодный характер.
Ранее Путин заявил, что за первое полугодие 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 4,5%. По его словам, товарооборот между странами продолжает расти, несмотря на неблагоприятные внешние условия.
Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.