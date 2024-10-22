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Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом международного сотрудничества для современного мира.

"За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – заявил президент на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС.

Также он отметил, что такое сотрудничество носит равноправный и взаимовыгодный характер.

Ранее Путин заявил, что за первое полугодие 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 4,5%. По его словам, товарооборот между странами продолжает расти, несмотря на неблагоприятные внешние условия.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.