Ушаков заявил, что 13 стран претендуют на статус государств – партнеров БРИКС

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На данный момент 13 стран претендуют на статус государств – партнеров БРИКС. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил в эфире Первого канала.

"Это предмет консультаций между делегациями наших стран, потом это все будут рассматривать лидеры", – добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств. Объединение призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить против" кого-то, подчеркнул он.

На саммите БРИКС, который будет идти в Казани до 24 октября, график Владимира Путина включает в себя марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах. Они чередуются с утра до ночи каждый день, уточнил Песков.