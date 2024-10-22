Bloomberg: Индия опасается появления "антиамериканского" направления БРИКС

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Индия опасается, что БРИКС может стать союзом, направленным против США, где будут доминировать Китай и Россия, сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

Поэтому правительство Индии выступает против дальнейшего увеличения количества членов БРИКС и поддерживает идею расширения круга "стран – партнеров" объединения, которые не будут иметь права голоса.

Эту концепцию поддерживают и Бразилия, и Южно-Африканская Республика, о чем заявили официальные лица этих государств.

Кроме того, в ЮАР выступают против расширения БРИКС за счет включения в его состав Нигерии или Марокко, передает издание. По мнению представителей ЮАР, это может ослабить позиции страны в организации.

Помимо этого, агентство сообщает, что ОАЭ выступают против попыток представить организацию как направленную против Запада.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств. Это объединение призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить против" кого-то.

По словам Пескова, страны БРИКС являются приверженцами универсальной модели взаимоотношений, которая основывается на взаимном уважении и взаимной выгоде, без моноцентризма.