Путин заявил, что увеличение расчетов в нацвалютах снизит геополитические риски

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Увеличение расчетов в нацвалютах позволяет повысить финансовую независимость стран БРИКС, снизить геополитические риски и оплату за обслуживание долга, а также избавить развитие экономики от политики. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.

Президент отметил, что с 2018 года Новым банком развития профинансировано 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов.

"Мы очень рассчитываем, как страна – председатель в БРИКС в этом году, на ваше активное участие во встрече лидеров на саммите БРИКС в Казани", – отметил российский лидер, напомнив, что у Руссефф запланирована встреча с главами стран, входящих в объединение, и доклад о деятельности банка.

По словам Путина, в прошлый раз он виделся с Руссефф в июне текущего года в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума и обсуждал с ней вопросы, связанные с дальнейшей работой банка. Президент также дал высокую оценку работе главы Нового банка.

"Вообще, это хороший развивающийся перспективный институт финансовый", – оценил Путин.

Между тем страны БРИКС работают над организацией обмена финансовой информацией между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT, сказал ранее российский лидер. Он подчеркнул, что аналог SWIFT обеспечивает международные расчеты.

В то же время создание единой валюты объединения сейчас не рассматривается. Этот вопрос еще "не созрел", объяснил Путин.

