Песков рассказал, как работают переводчики на переговорах Путина с иностранными коллегами

Фото: kremlin.ru

На переговорах Владимира Путина с иностранными коллегами используется синхронный переводчик, однако иногда возникают ситуации, когда на встрече присутствует специалист по последовательному переводу, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

Ранее на встрече Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди переводчица не решилась прервать речь президента России, ожидая, пока тот закончит выступление. Российский лидер это заметил и пошутил, что его собеседник "и так все понимает" благодаря теплым отношениям двух стран.

Песков отметил, что это не единичный случай. Главы государств не учли, что перевод в этот момент осуществлялся последовательно, а не синхронно.