Лавров заявил, что Бразилия, Индия и страны Африки должны стать постоянными членами СБ ООН

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Бразилия, Индия и ряд африканских стран должны войти в постоянный состав Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Это необходимо для того, чтобы была обеспечена репрезентативность, представленность мирового большинства", – объяснил он в интервью сайту "Аргументы и факты".

Ранее американский лидер Джо Байден, а также премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и включению в него новых постоянных членов. Участники решили таким образом сделать его более эффективным, прозрачным, инклюзивным и подотчетным.

До этого Лавров подчеркивал, что очень важно привести состояние главных органов ООН в соответствие с современными реалиями.