РФ просит провести в октябре два заседания Совбеза ООН по Украине

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Россия запросила два заседания Совбеза ООН по Украине – по теме преступлений Киева против мирных жителей, а также по теме поставок западного оружия киевскому режиму. Об этом заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что страны Запада ранее запросили заседание СБ по гуманитарным аспектам ситуации на Украине 21 октября.

"Мы отвечаем двумя залпами. 25 октября в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) мы проводим новое неформальное заседание по формуле Арриа о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности – Курской области", – заявил он.

Полянский добавил, что на заседании Россия представит много свидетельств, в том числе от первого лица.

31 октября РФ запросила еще одно заседание на тему поставок оружия стран Запада на Украину. На встрече будут обсуждаться последствия подобных поставок для перспектив мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее, 29 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на пресс-конференции по итогам 79-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ затронул множество тем, включая конфликт на Украине и вопрос ядерной доктрины РФ. В частности, министр указал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь страны НАТО в боевые действия против РФ.