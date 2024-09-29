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Украинский лидер Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь страны НАТО в боевые действия против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"И затем просто отойдет в сторонку и будет смотреть на то, что он считает, его спасет", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Он также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

Украинский режим готов столкнуть весь мир в пучину третьей мировой войны ради сохранения своей власти, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он порекомендовал Киеву как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования конфликта, а не склоняться к нереалистичным ультиматумам, планам победы и прочему.