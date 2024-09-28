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Польские граждане, служащие в составе ВСУ, воюют не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями Правобережной Украины. Таким мнением поделился с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они все равно, воюя против России, воюют не за украинцев, они воюют за себя. Вот для того, чтобы опять, как это было 400 лет назад, польская шляхта правила на Правобережной Украине. Вот там у них внутренне где-то все это осталось", – отметил Сальдо.

Глава Херсонкой области добавил, что в составе ВСУ увеличивается число иностранных наемников, в первую очередь поляков.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна находится в состоянии гибридной войны. В данном контексте он указал на ситуацию на границе с Белоруссией и появление российских метеозондов, запуск которых, по словам Томчика, может спровоцировать дискуссии и расколы в обществе, а также недоверие граждан к властям.