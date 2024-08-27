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Замглавы МО Польши Томчик: страна находится в состоянии гибридной войны

В Минобороны Польши заявили, что страна находится в состоянии гибридной войны

Фото: 123RF/bumbledee

Польша на сегодняшний день находится в состоянии гибридной войны. С таким заявлением выступил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, пишет РБК.

В данном контексте он указал на ситуацию на границе с Белоруссией и появление российских метеозондов, запуск которых, по словам Томчика, может спровоцировать дискуссии и расколы в обществе, а также недоверие граждан к властям.

Помимо этого, за год в Польше фиксируют порядка пяти тысяч хакерских атак, с которыми в круглосуточном режиме борются 2,5 тысячи военных, добавил замглавы МО.

В середине августа в Минске сообщили, что страны НАТО продолжают наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. В частности, наращивание группировки Альянса происходило в приграничных районах Польши и прибалтийских государств, а также на границах с Латвией, Литвой и Польшей.

В июле США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды. В Госдепе отметили, что данное решение укрепит НАТО за счет того, что Польша модернизирует свою военную программу.

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