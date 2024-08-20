WSJ: призыв премьера Польши Туска извиниться из-за "Севпотоков" ошеломил ФРГ

Фото: ТАСС/Zuma

Немецкие политики оказались ошеломлены призывом премьер-министра Польши Дональда Туска, потребовавшего "извиниться и замолчать" в связи с ситуацией вокруг "Северных потоков", сообщает News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, власти Германии решили не отвечать Варшаве. Таким образом Берлин пытается не усугубить отношения между сторонами.

Это желание объясняется тем, что государствам необходимо сотрудничать друг с другом и поддерживать Украину, пояснил один из неназванных журналистами немецких министров.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ продолжила заниматься этим делом.

Слова Туска, вызвавшие такую реакцию в Германии, стали комментарием по поводу статьи The Wall Street Journal, посвященной данной ситуации. Авторы материала заявили, что Валерий Залужный, будучи главкомом ВСУ, ослушался президента Украины Владимира Зеленского и отдал приказ о подрыве "Северных потоков".

По данным журналистов, ЦРУ требовало от Киева отменить запланированную диверсию. Зеленский согласился с распоряжением и отдал соответствующий приказ Залужному, однако тот проигнорировал указания президента.