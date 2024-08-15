WSJ: экс-главком ВСУ Залужный ослушался приказа Зеленского, подорвав "Северные потоки"

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США требовало от украинского президента Владимира Зеленского отменить приказ о подрыве "Северных потоков", с чем тот согласился, однако Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ, ослушался приказа президента. Об этом сообщается в статье издания The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на американские, украинские и европейские источники заявляет, что Зеленский, получив указание об отмене диверсии, отдал соответствующий приказ Залужному. Однако тот проигнорировал распоряжение, и его команда "внесла корректировки в изначальный план".

По информации журналистов, план по подрыву газопровода изначально был одобрен Зеленским, а все распоряжения в рамках операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять какие-либо свидетельства.

Издание обратилось за комментариями к четырем представителям силовых структур Украины, которые, как утверждается, принимали участие в подрыве либо имели доступ к информации об операции. Все они подтвердили, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал "Северные потоки" как законные цели для ВСУ.

Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания. В последнее время он проживал в Польше, а сейчас скрывается. Позже стало известно, что в начале июля подозреваемый покинул Польшу, направившись на Украину.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ заявила, что планирует и дальше заниматься этим делом.