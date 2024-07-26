Политик Нимайер: ФРГ скрыла расследование по "СП", чтобы не компрометировать США

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Власти Германии скрывают результаты расследования диверсии на "Северных потоках", стремясь не компрометировать Вашингтон, заявил в беседе с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

Член Бундестага Сара Вагенкнехт, направившая депутатский запрос, получила от правительства страны отказ в предоставлении данных, к которым привело расследование, рассказал политик. Такое решение аргументировали тем, что раскрытие этих сведений якобы нанесло бы вред партнеру Германии.

Вместе с тем собеседник агентства напомнил о пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена, которая состоялась в 2022 году. В ходе данного мероприятия Байден объявил о наличии у Штатов возможности положить конец "Северному потоку – 2".

"Это, вероятно, правда. Это на самом деле и случилось. Конечно, они не могут это признать, и, конечно, немецкие власти не могут скомпрометировать администрацию США, поскольку мы (Германия. – Прим. ред.) не суверенны", – подчеркнул Нимайер.

Он также поделился мнением о том, что в рамках расследования ФРГ, вероятнее всего, уже выяснила правду об инциденте и продолжит хранить ее в тайне. Политик подчеркнул, что Берлин никогда не опубликует результаты расследования.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, сославшись на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании тоже прекратила расследование по диверсиям.

Позже Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Однако позже стало известно, что Германия не планирует раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков". Власти ФРГ уточнили, что ни правительство, ни Генпрокуратура Германии не собирались размещать или направлять предварительные итоги расследования, так как это могло бы поставить под угрозу цели следствия.