Власти ФРГ отказались раскрывать результаты расследования по "Северным потокам"

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Германия не планирует раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутатам бундестага.

Запрос в кабмин был направлен партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в апреле, ответ на который поступил 17 июля. В отчете на 27 страниц сказано, что власти предоставили ответ практически на все вопросы депутатов – от сотрудничества с США до причин долгого проведения расследования. В докладе не приведены лишь некоторые конфиденциальные сведения.

Также власти ФРГ уточнили, что ни правительство, ни Генпрокуратура Германии не собиралась размещать или направлять предварительные итоги расследования, так как это могло бы поставить под угрозу цели следствия.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планирует и дальше заниматься этим делом, сообщали в Германии.

В феврале этого года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, ссылаясь на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании прекратила расследование по диверсиям.

В июне Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

