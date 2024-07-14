Захарова заявила о сговоре Швеции и США по делу о диверсии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Швеция и США ведут международный сговор с целью скрытия терактов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Стокгольма закрыть дело о подрыве "Северных потоков".

"По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления – теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее мнению, поведение Стокгольма в данной ситуации является правовой апатией, из-за того, что главным бенефициаром теракта является администрация президента США Джо Байдена.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали. Позднее ряд государств отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ будет и дальше заниматься данным делом, уточняли в Берлине.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, ссылаясь на то, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании завершила расследование по терактам.

В июне Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

