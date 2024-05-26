01:22Политика
Захарова призвала Польшу раскрыть участие США в подрыве "Северных потоков"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главу МИД Польши Радослава Сикорского поделиться имеющейся у него информацией о роли США в подрывах газопроводов "Северный поток" вместо того, чтобы комментировать конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на слова Захаровой сообщает газета "Известия".
Таким образом дипломат отреагировала на слова Сикорского в интервью зарубежным СМИ о том, что Вашингтон якобы пригрозил ударом по позициям российских войск в зоне СВО в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине.
"Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северного потока" и "Северного потока – 2" и роли Вашингтона в этом преступлении", – отметила Захарова.
Ранее бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что с 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро из-за повышения цен на энергоносители после взрыва на "Северных потоках".
ЧП на "Северных потоках" случилось в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в результате чего поставки газа по трубопроводам заблокировали.
В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.
Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"