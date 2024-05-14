Экс-депутат Рады Деркач оценил потери Германии из-за взрывов "Северных потоков"

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С 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро из-за повышения цен на энергоносители после взрыва на "Северных потоках", заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью БелТА, сообщает RT.

По его словам, это и является причиной, по которой Берлин может помочь проведению расследования ЧП.

"И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию", – сказал Деркач.

Он также считает, что Франция и США располагают такими же силами и тоже готовы включиться в этот процесс, что не позволит этой теме угаснуть.

Ранее Деркач назвал Андрея Бургомистренко, Романа Червинского, Сергея Кузнецова, Олега Варраву, Руслана Руденко, а также Марину Ситало и ее супруга виновниками в подрыве "Северных потоков".

ЧП произошло в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.