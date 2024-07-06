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Подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" планировался еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав РФ. Об этом сообщает Welt am Sonntag cо ссылкой на данные немецких и зарубежных спецслужб.

По словам руководившего в 2011–2016 годах разведкой ФРГ (BND) Герхарда Шиндлера, улики, указывающие на причастность к терактам украинской группировки, не показывают, что заказчиком являлся Киев.

По данным издания, в немецкой оппозиции нарастает беспокойство по поводу расследования подрывов. Как отметил член бундестага Родерих Кизеветтер, он боится, что результата не будет или его не опубликуют.

"Я не вижу никакой реальной заинтересованности в разъяснениях со стороны канцелярии, которая единственная имеет полное представление о результатах расследований служб и федеральной прокуратуры", – подчеркнул он.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали. Позднее ряд государств отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ будет и дальше заниматься данным делом, уточняли в Берлине.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, ссылаясь на то, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании завершила расследование по терактам.

В июне Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

