РИА Новости: подозреваемые в ФРГ по делу о "Северных потоках" были знакомы

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Трое граждан Украины, которых немецкие правоохранители подоздервают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", были знакомы друг с другом, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы их социальных сетей.

Ранее одно из немецких СМИ опубликовало фотографию главного подозреваемого из его аккаунта в Facebook (прнадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Журналисты установили, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве. Спустя некоторое время другое западное издание раскрыло имена его предполагаемых сообщников, которыми оказались супруги Евгений и Светлана Успенские.

Позже во время беседы с тем же изданием Успенская заявила, что не знакома с Журавлевым. Однако данные из ее социальных сетей это опровергают. Она ставила "лайк" под публикациями с его фото в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.

При этом сам Журавлев перестал выкладывать что-либо на своей странице в Facebook в январе 2022 года. Указанная там как его супруга Юлианна Журавлева тоже не делала никаких публикаций с 2021 года.

Вместе с тем Евгений Успенский зарегистрирован в соцсетях под именем Фолгат Фолгатенко. В последний раз он выкладывал что-то в день своего рождения 17 февраля 2023 года. В тот день ему исполнился 41 год. Публикация содержала информацию о сборе средств на оружие и экипировку.

Однако на его странице можно найти фото, на которых присутствует Журавлев. Также Успенский выкладывал видео их участия в совместных зимних погружениях под лед рядом с Киевом.

При этом Светлана Успенская остается достаточно активным пользователем соцсетей. У нее есть как личная страница, так и бизнес-аккаунт. В первом последняя публикация была сделана 9 мая 2024 года, а в деловом аккаунте посты начали появляться только в апреле текущего года.

Так, 29 апреля в ее Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) появилось видео, на котором она она рассказывает, что провела более 20 лет в дайвинге и 10 лет – в туризме. Успенская также не скрывала, что в феврале 2022 года ее супруг вступил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ушел на фронт, а она стала трэвел-гидом.

Этой работе и посвящен ее деловой аккаунт в Facebook. Последняя публикация в нем была сделана 11 августа, а последняя сторис датируется 14 августа. В описании профиля указано, что Успенская занимается организацией индивидуальных и групповых туров в Европу и Таиланд, а также сопровождает туда путешественников.

Ее страница в Instagram является более информативной. Там представлены публикации с 2014 года. Главным образом на профиле выставлены фото и видео с дочерью и из путешествий. Там также можно найти фотографии с аквалангом. При этом публикаций, сделанных в 2022 году, крайне мало, а часть из них посвящена сбору помощи ВСУ.

По данным СМИ, в 2010 году Успенские основали первый на Украине дайверский клуб Dive Team. На его сайте представлены их биографии и опубликованы полученные в течение многих лет сертификаты. Кроме того, они занимались организацией туров за рубеж с погружениями.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, сославшись на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании тоже прекратила расследование по диверсиям.

Позже Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Однако затем стало известно, что Германия не планирует раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков".