Адамяк: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец покинул Польшу

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Гражданин Украины Владимир Ц., которого немецкие спецслужбы подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", в начале июля покинул Польшу. Он направился на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Польши Анну Адамяк.

По ее словам, Польша не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

В свою очередь, правительство Германии заявило, что расследование взрывов на трубопроводах представляет высочайший приоритет.

Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также в причастности к диверсии подозреваются еще два украинских инструктора по дайвингу. По предварительным данным, все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда", которая находится в центре внимания немецкого расследования.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, сославшись на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании тоже прекратила расследование по диверсиям.

Позже Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Однако затем стало известно, что Германия не планирует раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков".

