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Инициаторам строительства газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" следует замолчать и извиниться, написал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на последнюю информацию западной прессы о возможной причастности Украины к подрыву газопроводов.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ продолжила заниматься этим делом.

Позже амеранское издание The Wall Street Journal выпустило статью, согласно которой Валерий Залужный, будучи главкомом ВСУ, ослушался президента Украины Владимира Зеленского, и отдал приказ о подрыве "Северных потоков".

По данным журналистов, ЦРУ требовало от Киева отменить запланированную диверсию. Зеленский согласился с распоряжением и отдал соответствующий приказ Залужному, однако тот проигнорировал указания президента.

Сам Залужный заявил, что ему ничего неизвестно по поводу данной информации. Он назвал любые предположения на этот счет провокацией, добавив, что ВСУ не уполномочены на проведение подобных операций.

В Белом доме, в свою очередь, отказались комментировать публикацию The Wall Street Journal о диверсии Киева на "Северных потоках" и роли США в этих операциях.

