Белый дом отказался комментировать наличие украинского следа в подрыве "Северных потоков"

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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать публикацию издания Wall Street Journal о диверсии Киева на "Северных потоках" и роли США в этих операциях, передает РИА Новости.

В статье говорится, что украинский лидер Владимир Зеленский изначально одобрил план по подрыву газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. При этом бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ президента.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ продолжила заниматься этим делом.

В свою очередь, Залужный заявлял, что ему ничего неизвестно по поводу информации о том, что якобы он приказал подорвать "Северные потоки". Он также назвал любые предположения на этот счет провокацией. Залужный объяснил, что ВСУ не уполномочены на проведение подобных операций, поэтому он не мог быть в них замешан.

По результатам расследования генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

В последнее время он проживал в Польше, а сейчас скрывается. Позже стало известно, что в начале июля подозреваемый покинул Польшу, направившись на Украину.