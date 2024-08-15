WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать "Северные потоки"

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины и ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что ему ничего неизвестно по поводу информации о том, что якобы он приказал подорвать "Северные потоки". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Посол Украины в Великобритании в текстовой переписке также назвал любые предположения на этот счет провокацией. Залужный объяснил, что ВСУ не уполномочены на проведение подобных операций, поэтому он не мог быть в них замешан.

Кроме того, высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность своего правительства к подрыву "Северных потоков".

Однако иностранные СМИ указали на то, что Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ, ослушался приказа украинского президента Владимира Зеленского, который согласился по наводке ЦРУ США отменить приказ о подрыве "Северных потоков".

По информации журналистов, план по подрыву газопровода изначально был одобрен Зеленским, а все распоряжения в рамках операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять какие-либо свидетельства.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ продолжила заниматься этим делом.

По результатам расследования генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

В последнее время он проживал в Польше, а сейчас скрывается. Позже стало известно, что в начале июля подозреваемый покинул Польшу, направившись на Украину.

