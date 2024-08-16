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Отказ американских чиновников высказаться о наличии украинского следа в подрыве "Северных потоков" по сути говорит о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат указал на то, что демократы в США хотят, чтобы все забыли "неудобные цитаты" руководства Штатов о важности уничтожения газопроводов. Они также стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских союзников.

"Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без "отмашки" из Вашингтона. При этом функционеры и пальцем о палец не ударили, чтобы правда о событиях почти двухлетней давности увидела свет", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

Соединенные Штаты таким образом фактически дают "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем, считает посол.

Он добавил, что российская сторона будет добиваться определения реальных виновников подрыва и их наказания, а также пресечения подобных преступлений в будущем.

Издание The Wall Street Journal выпустило статью, согласно которой Валерий Залужный, будучи главкомом ВСУ, ослушался президента Украины Владимира Зеленского, и отдал приказ о подрыве "Северных потоков".

По данным журналистов, ЦРУ требовало от Киева отменить запланированную диверсию. Зеленский согласился с распоряжением и отдал соответствующий приказ Залужному, однако тот проигнорировал указания президента.

Сам Залужный заявил, что ему ничего неизвестно по поводу данной информации. Он назвал любые предположения на этот счет провокацией, добавив, что ВСУ не уполномочены на проведение подобных операций.

В Белом доме, в свою очередь, отказались комментировать публикацию The Wall Street Journal о диверсии Киева на "Северных потоках" и роли США в этих операциях.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ заявила, что планирует и дальше заниматься этим делом.