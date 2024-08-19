В МИД ФРГ заявили об обмене с РФ данными о подрыве "Северных потоков"

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Германия обменивается с Россией данными о подрыве "Северных потоков", но не сообщает Москве о промежуточных результатах расследования. Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на пресс-конференции немецкого правительства, передает РИА Новости.

Фишер подчеркнул, что ведомство отвергает все обвинения в неисполнении обязательств.

"Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", – заявил представитель ведомства, но не стал сообщать, какой конкретно информацией ФРГ делятся с РФ.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Он напомнил, что ФРГ объявила в розыск одного из предполагаемых исполнителей терактов, у которых украинское гражданство.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

Несколько дней назад Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину. По данным прокуратуры страны, Польша не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

