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Для российской стороны абсолютно ясно, что украинский режим террористический и нацистский, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с газетой "Известия".

Министр иностранных дел считает, что киевский режим был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке США. Также, по словам Лаврова, этому поспособствовали те, кто пришел к власти в феврале 2014 года. Новое правительство объявило войну своим гражданам, запретило русский язык и пригрозило выслать русских из Крыма, добавил министр.

"Ну, и последующие заявления режимов и (Петра. – Прим. ред.) Порошенко, и (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, их представителей – это чистая русофобия и ненависть ко всему русскому", – подчеркнул глава ведомства.

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы РФ относительно терактов на газопроводах "Северные потоки" и прекратить скрывать обнаруженные ими факты. Министр обратил внимание, что появление в немецких и американских СМИ запрашиваемой РФ информации говорит об инсценировке терактов. Кроме того, российские власти предполагают, что украинцы не смогли бы подорвать газопроводы без американской помощи.

"Сейчас мы начинаем видеть попытки свалить все на группу каких-то выпивших офицеров, которые вместе с выпивавшими с ними бизнесменами то ли кого-то наняли, то ли сами решили научиться заниматься дайвингом. Это несерьезно", – отметил министр иностранных дел.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

Несколько дней назад Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину. Как заявили в прокуратуре страны, Польша не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.