РФ предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

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Российская сторона официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Он напомнил, что ФРГ объявила в розыск одного из предполагаемых исполнителей терактов, у которых украинское гражданство.

"Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", – цитирует Тяпкина РИА Новости.

Москва же не собирается мириться с таким положением дел, отметил дипломат. РФ поставила вопрос о выполнении ФРГ и прочими затронутыми государствами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН.

Кроме того, по словам представителя МИД, Россия добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции западных стран, добавил Тяпкин.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

Несколько дней назад Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину. Как заявили в прокуратуре страны, Польша не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.