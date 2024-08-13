Госпогранкомитет Белоруссии: НАТО наращивает группировку войск у границы

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Страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета страны Антона Бычковского.

В частности, по его словам, наращивание группировки Альянса наблюдается в приграничных районах Польши и прибалтийских государств, а также на границах с Латвией, Литвой и Польшей.

Бычковский отметил, что подразделения пограничных ведомств сопредельных государств ЕС охрану границы с Белоруссией осуществляют в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений.

Также соседние страны Евросоюза продолжают возводить заградительные сооружения на границе – на некоторых участках уже заметили бетонные блоки, сказал он.

МИД Белоруссии ранее вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения границы группой украинских беспилотников, которое было зафиксировано 9 августа.

Минск потребовал предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.