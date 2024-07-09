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09 июля, 05:55

Политика

США одобрили заем на 2 млрд долларов на военные нужды Польши

Фото: 123RF/bumbledee

США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды. Об этом со ссылкой на заявление госдепа США сообщает РИА Новости.

"США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", – указано в сообщении ведомства.

В госдепе отметили, что данное решение укрепит НАТО за счет того, что Польша модернизирует свою военную программу, в том числе, закупая у США истребители F-35, системы ПВО Patriot и танки Abrams.

Ранее сообщалось, что Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого в Госдепе одобрили возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.

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