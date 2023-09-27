Правительство Чехии приняло решение о закупке в США 24 истребителей F-35

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Правительство Чехии приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил премьер страны Петр Фиала.

По его словам, первые самолеты будут готовы в 2029 году, а в 2031–2035 годы поступят в Чехию. Чешские пилоты начнут на них обучение в США.

"В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", – цитирует премьера РИА Новости.

В июне Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Чехии истребителей пятого поколения F-35, а также оборудования и боеприпасов к ним на сумму около 5,62 миллиарда долларов. Прага запросила у Вашингтона возможность приобрести 24 истребителя данного типа, а также комплектующие и ряд услуг, среди которых логистика, транспорт и обучение.

В США считают, что данная сделка может послужить реализации целей Вашингтона в сфере внешней политики, укрепив оборону союзной страны НАТО.