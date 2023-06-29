Госдеп США одобрил продажу Чехии истребителей F-35 на 5,62 миллиардов долларов

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Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Чехии истребителей пятого поколения F-35, а также оборудования и боеприпасов к ним на сумму около 5,62 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Прага запросила у Вашингтона возможность приобрести 24 истребителя данного типа, а также комплектующие и ряд услуг, среди которых логистика, транспорт и обучение.

В США считают, что данная сделка может послужить реализации целей Вашингтона в сфере внешней политики, укрепив оборону союзной страны НАТО.

"Продажа данного оборудования и меры поддержки не приведут к фундаментальным изменениям в военном балансе региона", – заявили в Агентстве.

Теперь данную сделку должен одобрить конгресс США.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму в 15 миллиардов долларов. Подрядчиками заказа выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.

До этого Польша купила у США 18 установок РСЗО HIMARS, а также 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS.