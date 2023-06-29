Нетаньяху заявил, что не может позволить США передать Украине ПВО "Железный купол"

Фото: ТАСС/ЕРА/RONEN ZVULUN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не может допустить процесса, при котором США поставят Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол". Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью политика изданию The Wall Street Journal.

"Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", – объяснил израильский премьер.

Нетаньяху обратил внимание на опасение Израиля и подчеркнул, что ни одного из них нет у союзников Украины с Запада.

Израиль выступает страной – производителем системы ПВО "Железный купол". Первые испытания тактической системы состоялись весной 2011 года.

До этого политик заявил, что Израиль уже наблюдает около своих государственных границ западное оружие, переданное Украине. Он выразил опасения, что любые системы, которые Израиль передаст Украине, используют против него же, поскольку они могут попасть в руки Ирана.



Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу – СМИ